La troisième nuit de l'orientation, c'était hier à Tours

La Chambre de commerce et de l'industrie de Touraine organisait sa troisième nuit de l'orientation hier soir à l'hôtel de ville de Tours. L'occasion pour les lycéens de découvrir plus de 120 métiers.



Opération de contrôles ce matin sur le réseau de bus Azalys à Blois. Objectif : lutter contre la fraude de ceux qui n'achètent pas leur ticket



On devrait avoir un weekend ensoleillé dans l’ensemble. Les températures remontent autour des 15 degrés.