A la une de l'Hebdo région: les opposants à la PMA pour toutes se remobilisent

A quelques jours du 2ème passage de la loi de bioéthique au Sénat, et après modification par l’assemblée le 31 juillet, les opposants à l’extension de la PMA aux couples de femmes se remobilisent. Deux manifestations se préparent à Nantes et le Mans. Nous ferons le point sur leur argumentaire.



Le Mouvement des cadres et dirigeants chrétiens, le MCC, tiendra son congrès national à Nantes en mars prochain. Pour préparer ce congrès, il lance Passeurs d'avenir.fr. Un site pour recueillir les réflexions des cadres.



Rencontre cette semaine avec un jeune ordinand sarthois…. Il s’appelle Gaël Catalano. Dimanche, il sera ordonné diacre en vue du sacerdoce en la cathédrale Saint-Julien du Mans.



Nous prendrons des nouvelles ensuite des 104 mayennais qui sont actuellement à Lourdes avec le service de l’hospitalité de leur diocèse. Un pèlerinage qui se déroule dans des conditions sanitaires très particulières.



Et enfin, du cyclisme pour conclure. La commune de Mouchamps, en Vendée, accueille en cette fin de semaine le championnat de France Gendarmerie de cyclisme. La commune de Mouchamps, là où est né et enterré Clémenceau, le fondateur des célèbres brigades du Tigre.