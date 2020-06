A la une de l'Hebdo Région : Soignants, Steve, SDF, Sacré-Coeur, Jardins

L’actualité de la semaine, c’est le mouvement de contestation des personnels soignants mercredi dernier partout en France. Ils demandent toujours une augmentation des salaires ou encore l’arrêt des suppressions de lit. Reportage au cœur de la manifestation à Angers et Le Mans.



C'était il y a un an, Steve Maïa Caniço, 24 ans, disparaissait à Nantes, la nuit de la fête de la musique, après une intervention policière. Ce dimanche, ses proches organisent un rassemblement en sa mémoire, un an après. Du côté de la justice, l'instruction est en cours. Nous ferons le point sur cette affaire avec Maître Cécile de Oliveira, l'avocate de la famille de Steve.



L’initiative de la semaine nous conduira en Sarthe où une cinquantaine de paroissiens du Mans s’occupent depuis le mois décembre de SDF accueillis sous une église. Un accueil qui aurait dû s’arrêter au début du confinement mais que, au vu de l’urgence sanitaire, la préfecture du Mans, a autorisé à perdurer. Une autorisation qu’elle vient encore de renouveler pour l’année prochaine.



Nous reviendrons aussi sur le sens de la solennité du Sacré-Cœur fêté ce vendred. C’est l’occasion dans beaucoup de diocèses de réunir les prêtres autour de leur évêque.



Et puis pendant le confinement, vous avez été nombreux à revoir votre rapport à la nature. Pour prolonger cela, nous vous proposons une sortie ce week-end dans des jardins de la région, à l’occasion de l’édition 2020 de l’opération Jardins ouverts pour le Neurodon.