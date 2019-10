Soirée consacrée à la valorisation du soutien scolaire avec l'action JCE de Tours "TEACHING BOOST. ABOUBACAR, CHIARRA et AUDREY, nous présente le constat, la vision et les actions à venir. Une seconde invité est présente, Céline MARTIN, pour nous faire partager sa nouvelle orientation de jeune maman active. Elle nous partages des conseils et solutions simple pour mieux appréhender nos émotions et ceux de nos enfants.