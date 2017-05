La vÃ©lorution est en marche!

C'est la première "vélorution" : 22 associations de promotion de la pratique du vélo des agglomérations de Lyon, Saint-Etienne, Givors et Vienne se sont réunis dimanche 14 mai pour interpeller les pouvoir publics sur la place de la bicyclette dans les programmes de transports. 400 cyclistes étaient présents.



La Viarhôna, un projet qui patine

Cet itinéraire cyclable de 815 km, des rives du lac Léman aux plages de la Méditerranée à vélo, est toujours en cours de réalisation. Il a démarré en 1997 et aurait du être fini en 2003. Mais des portions ne sont pas achevées et posent problème, notamment entre Lyon et Givors.

Plus globalement, ces associations souhaitent faire prendre conscience à la métrople de Lyon, à la région Auvergne Rhône-Alpes ainsi qu'à l'Etat "des besoins et des manques d'aménagement de la Viarhôna et des difficultés d'intermodalité".



Le vélo plébiscité à Grenoble

Selon une enquête de l'Insee Auvergne Rhône-Alpes, le vélo arrive en 4e position derrière la voiture, les transports en commun et la marche.

70 000 personnes utilisent régulièrement leur vélo pour se rendre au travail, soit 2,2 % de la population.

Avec 15,2 % de cyclistes, Grenoble est la deuxième ville utilisatrice du vélo en France pour des trajets réguliers derrière Strasbourg.