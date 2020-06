La vie reprend aussi pour les paroisses

Retour à la normale dans les paroisses. Depuis la semaine dernière, les fidèles peuvent à nouveau gouter la joie de se retrouver dans les églises. Mais ces 2 mois ont aussi été riche d'apprentissage.



150 brebis en transhumance sur les routes du blésois ce jeudi matin. Trois éleveurs loir-et-chériens ont conduit leur troupeau dans leur nouvelle parcelle. Reportage dans ce journal.



Ciel toujours couvert et encore un peu de pluie demain. Les éclaircies reviendront d'abord sur l'Indre et Loire. Le températures seront entre 15 et 20 degrés.