La Villa, un nouveau site pour la French Tech

Corine Busson-Benhammou est la directrice du développement, des relations internationales et du partenariat d'Angers French Tech. La coopérative angevine, qui fédère les acteurs du numérique et des nouvelles technologies et accompagne une trentaine de start-up, a récemment déménagé dans l'ancien Evêché, place Monseigneur-Rumeau.