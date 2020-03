La Ville d'Ombrée-d'Anjou organise sa 6e Quinzaine de l'agriculture

Du 3 au 13 mars 2020, la mairie d'Ombrée-d'Anjou organise sa 6e Quinzaine de l'agriculture. Visites de fermes, soirées-débat, troc de graines, pièce de théâtre... une trentaine d'animations gratuites sont au programme à Pouancé, Combrée et Grugé-l'Hôpital. "Il s'agit de mettre en valeur une activité structurante de notre territoire, l'agriculture, et surtout ceux et celles qui la font", explique Olivier Roussez, conseiller municipal délégué à l'agriculture.