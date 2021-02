La ville de Bourges moderniseson éclairage public

Focus dans cette édition sur la bonne compétence pro, un outil permettant d'aider les entreprises à recruter. Un outil développé par le MEDEF et Pôle emploi.



Bourges modernise l'éclairage public. Des lampadaires à LED vont être installés sur une dizaine de rues cette année. Principalement les boulevards et les grands axes.



Un nouvel espace numérique de travail pour les collégiens du département de l'Indre. Un espace plus moderne, accessible et ergonomique.



La culture castelroussine intéresse. Une historienne de l'art y travaille depuis deux ans. Elle se focalise à partir des années 70.