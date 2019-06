La ville de Privas nous prépare un été festif!

Marchés, specatcles, concerts, équipements municipaux, gastronomie, animatiosn pour les plus jeunes, cette année encore la ville de Privas met le paquet pour prpoposer aux visiteurs ainsi qu'aux privadois un été riche en événements et en découverte. Vincent Guigon reçoit Michel Valla, maire de Privas et Alain Mausse conseiller municipal délégué aux festivités et à l'événementiel.