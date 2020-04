La ville de Tours lance le plan Etincelle pour aider les commerçants

Pour tenter de limiter l'impact de la crise sur l'économie locale, La ville de Tours lance un plan de soutien aux artisans et commerçants. La municipalité investit 1 million et demi d'euros dans des bons d'achats et va lancer une plate forme de vente électronique locale. . C'est le plan Etincelle.



> Coup de projecteur de l'association Ciné'fil à Blois. Elle va proposer ce jeudi et dimanche, du e-cinéma avec des rencontres virtuelles avec réalisatrice, compositeur et protagoniste du documentaire que le public pourra visionner de chez lui.



> Encore de la pluie et peut-être même de la grêle demain. Les températures seront autour des 15 degrés.