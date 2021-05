La ville du Mans passe à l'hydrogène pour le ramassage des ordures ménagères

En s'associant aux villes d'Angers et de Dijon, la ville du Mans fait un pas de plus pour s'équiper en véhicules propres. Grâce à un achat commun, la ville fait quelques économies et s'engage dans la valorisation de toute une filière hydrogène au Mans et dans la Sarthe.

Stéphane Le Foll, maire du Mans, a présenté le projet et les investissements dans la filière. Le Mans Métropole pourra également compter sur le soutien et l'expertise de l'Automobile Club de l'Ouest pour le développement des véhicules à hydrogène qui doivent être au départ des 24 Heures du Mans en 2024.