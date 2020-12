"La Visitation" de Domenico Ghirlandaio, 1491

Elle a été commandée par Lorenzo Tornabuoni pour sa chapelle dans l'église de Cestello (aujourd'hui Santa Maria Maddalena dei Pazzi) de Florence.

Lors d'une visite à Elisabeth (la Visitation), Marie confie à celle-ci, agenouillée en signe de respect, qu'elle va mettre au monde un fils du nom de Jésus. La présence de Marie-Jacobé et de Marie-Salomé, témoins de la Crucifixion et de la Résurrection, peut se comprendre comme une allusion au sacrifice futur du Christ et à la rédemption de l'humanité.