La viticulture a besoin de soutien - Cédric Coubris

Invité : Cédric Coubris, président de la fédération des Vignerons Indépendants de Gironde



Des crises à répétitions frappent la viticulture française. Après les taxes américaines aux importations, c’est maintenant l’effondrement de l’export et la baisse des ventes en France dûs au coronavirus. Comment les vignerons indépendants vivent-ils ce moment, quelles sont leurs attentes?





Journal régional (Par Denis Charbonnier)





Chroniques :



Regard éditorial : Tour d'Europe du déconfinement réussi à travers 3 pays (Par Gwenaël Lamarque)



Cinéma : On a 20 ans pour changer le monde de Hélène Médigue (Par Catherine de Revel)



Jardinage : Les engrais verts (Par Dorothée Falières)



Livres jeunesse : "La liste" de Mylen Vigneault et Maud Roegiers aux éditions Alice Jeunesse (Par Marie-Dominique Verniolle)