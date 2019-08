La voix, une exposition à la Cité des télécoms

Tout au long de votre parcours, vous pourrez découvrir à quoi ressemblent vos cordes vocales, avoir une idée de la hauteur de votre voix ou encore modifier votre timbre grâce à des machines en tout genre.

Il faut compter 1 heure et demi pour faire le tour des installations de l'exposition La voix. Une idée de sortie pour votre été, proposée par Emeline Mauro.

Vous pouvez retrouver l'exposition La voix à la Cité des télécoms de Pleumeur-Bodou. L'entrée est de 9 euros pour les adultes et gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Consultez le site internet www.cite-telecoms.com pour plus d'informations.