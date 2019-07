LACTIPS à Saint-Etienne : de la caséine du lait aux plastiques innovants

Jeune entreprise industrielle et innovante spécialisée dans les plastiques hydrosolubles, biodégradables et comestibles, LACTIPS recrute encore.

LACTIPS développe, produit et commercialise un granulé plastique écologique de nouvelle génération complétement biodégradable et même comestible à destination des marchés de la détergence, de la chimie et de l’agro-alimentaire.Tout cela à partir de protéines de lait.

Cet automne, Lactips va investir quelque 10 millions d’euros dans une usine dans la vallée du Gier.

Elle prendra le relais du site où sont produits les granules,au sein du parc technologique Metrotech à Saint-Jean-Bonnefonds.

il y a juste un peu plus d'un an, nous avions rencontrés l'un des 2 dirigeants de LACTIPS, Jean-Antoine Rochette. Il est directeur administratif et financier de LACTIPS.

A l'occasion de la création de cette usine de production, il nous a paru intéressant de réentendre les intuitions et les objectifs du projet