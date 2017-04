L'actualitÃ© du Domaine de Chadenac

Laurence Radiguet anime avec une équipe le domaine de Chadenac. Situé à 8 kilomêtres du Puy, ce vaste espace propose dans un cadre champêtre de nombreuses activités : sessions, centres de vacances pour adultes, jeunes et enfants, familles, célibataires.

Un lieu qui a su au fil des ans diversifier ses propositions dans un esprit chrétien largement ouvert : développement personnel, séjours de vacances, week-end de formation, la palette est large et l'accueil chaleureux et personnalisé !

Retrouvez l'ensemble des propositions sur: www.chadenac.com



© Cliché Le Progrès