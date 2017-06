L'ADAPEI dans la vallÃ©e du Gier

L'ADAPEI peut épauler les familles qui ont une personne en Situation de handicap dans la vallée du Gier. Colette Bouteille a repris La présidence de l'ADAPEI secteur du Gier elle nous présente ses projets.

L'ADAPEI accueille et écoute les familles des enfants et adultes handicapés 4 place de la halle à Saint-Chamond, et de nombreuses activités Sont organisées dans une grande salle à l'Horme. Ateliers divers ou projets de voyage et de loisirs divers la solidarité des familles ouvre des horizons pour les presonnes en situation de handicap.



© Le Progrès Colette Bouteille