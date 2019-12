LAHSO, hôtel social depuis 1968 à Lyon

Fondée en 1968, LAHSO ne manque ni d'idées ni d'actions. Elle gère trois centres d'hébergement, un point d'accueil de jour, une crèche de mixité d'accueil, et une structure d'insertion par les métiers du bois et du textile.

LAHSO est une association qui se fonde sur des valeurs fortes et qui accompagnent son évolution : laïcité, non-discrimination, prise en compte globale de la personne... en effet, elle fait le pari du principe de "rétablissement" des personnes : davantage que la logique d'assistance, l'autonomie est favorisée.

De l'accueil de nuit à l'accompagnement

En plus de l'accueil des personnes sans domicile, LAHSO agit concrètement pour aider les personnes en quête d'une nouvelle stabilité. Grâce au Grenier, une petite vingtaine d'hommes et femmes développe ses compétences dans des ateliers créatifs en menuiserie et travaux textiles.

La crèche en mixité sociale rue Paul Bert permet également de soulager les parents en situation difficile qui peuvent ainsi avancer dans leurs démarches. Devenue crèche de quartier, elle permet aussi de mixer les publics.

Toutes les informations sur LAHSO.