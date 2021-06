"Laissez respirer les ruraux" : le ras-le-bol des chasseurs et des agriculteurs

Samedi 12 juin 2021, chasseurs et agriculteurs de la FNSEA organisaient une journée de mobilisation en ligne. Leur mot d'ordre : "Laissez respirer les ruraux". "On en a ras-le-bol des gens qui veulent nous dire comment on doit faire dans la ruralité alors qu'ils n'y connaissent rien", explique Sylvain Piet, agriculteur à La-Chapelle-Rousselin et membre du bureau de la FDSEA de Maine-et-Loire.