Laiteries au ralenti les éleveurs de chèvres craignent de jeter du lait

Avec près de 30 millions de litres produits chaque année, le Maine-et-Loire est le 5e département producteur de lait de chèvre. Sylvain Piet, responsable de la filière caprine à la FDSEA, s'inquiète de l'impact du coronavirus. Entre la fermeture des restaurants et des cantines, les laiteries qui tournent au ralenti et la suspension des marchés, "on risque de devoir jeter du lait", craint cet éleveur de chèvres de La-Chapelle-Rousselin.