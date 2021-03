Lancement de l'année de la famille : le diocèse de Nancy sur le terrain !

Ce vendredi 19 mars 2021 débute l’année de la famille - Amoris Laetitia, cinq ans après l’exhortation apostolique du Pape François sur la beauté et la joie de l’amour familial.

A Nancy, la pastorale des familles du diocèse de Nancy et de Toul souhaite renforcer l'accompagnement à travers la création d'une Maison des Familles. Rencontre avec Laurence Alliotte, responsable du Service diocésain de la Pastorale des familles et Isabelle Henrot, membre du Service diocésain de la Pastorale des familles et cheffe de projet de la Maison des familles, on va y revenir.