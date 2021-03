Lancement des travaux sur la face "la plus impressionante" du Mont-Saint-Michel

Un chantier d'envergure a débuté pour la restauration du Mont-Saint-Michel. Deux ans et demi de travaux, concentrés sur les façades nord et ouest de l'abbaye. Ce sont les murs et les toitures de la partie appelée la "Merveille" qui sont renforcés.Mais intervenir sur l’îlot rocheux demande le déploiement de moyens considérables. Rotations en hélicoptères, échafaudages à une trentaine de mètres au dessus de la mer. Aujourd'hui, alors que le vent balaie la Baie, nous gravissons les marches du mont, pour retrouver le grand coordinateur des opérations, l'architecte en chef des monuments historiques, François Jeanneau.