Latifa Chay, "Sois une femme ma fille"

De sa première rencontre avec le racisme à l’école, à son engagement en politique, la drômoise Latifa Chay se livre dans « Sois une femme ma fille ». Un témoignage, écrit-elle, « de ce que j’ai vécu en allant dans la vie et dans la politique quand on est une femme, quand on est une jeune et que l’on travaille à côté, quand on est une Arabe et quand on est une musulmane. Une parenthèse de quelques douze ans dont le récit peut, je l’espère, aider d’autres à se lancer ».