Laudato Si, cinq ans après

“Face à la détérioration globale de l’environnement, je voudrais m’adresser à chaque personne qui habite cette planète. L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune.

Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature.

Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer.”

Morceaux choisis de l’encyclique “Laudato Si - sur la sauvegarde de la maison commune”. Ce texte du pape François est daté du 24 mai 2015 et a été publié par le Vatican le 18 juin de la même année. C’était quelques mois avant la Cop 21 et en décembre 2015 allait aussi sortir un petit film qui allait avoir un succès inattendu : Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent emmenait les spectateurs à la rencontre de ceux qui inventaient un monde plus durable et plus heureux.

Cinq ans plus tard, où en sommes-nous? Que reste-t-il des espérances d’alors? Quel impact a eu l’encyclique Laudato Si? Qu’a-t-elle généré? Comment les catholiques, mais aussi d’autres, s’en sont-ils saisis? Ce texte a-t-il quelque part un peu changé le monde? Et aujourd’hui, peut-il encore être une feuille de route pour le monde à bâtir après la crise du Covid 19?

