Laurence Brignon, peintre numérique

Peinture digitale cette semaine avec Laurence Brignon pour Bruno Leprat et son équipe de chroniqueurs, le parcours de l'artiste, ses oeuvres et en particulier les portraits, ... l'actualité des chroniqueurs, l'Artothèque de Blois et le chanteur Franck qui chaque mois interprète une chanson en lien avec le secteur artistique de l'invité(e)



Les oeuvres de Laurence ainsi que la chanson de Franck sont à retouver sur le site jakobbostudio.com ...