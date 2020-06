Laurence Maillart-Méhaignerie amende consommateurs Cannabis

Les consommateurs de Cannabis sont désormais pénalisés à Rennes, et cela depuis le 16 juin: une mesure nationale, adoptée à l'Assemblée, qui est expérimentée dans plusieurs villes françaises, dont Rennes.

Nous recevons Laurence Maillart-Méhaignerie députée LREM en Ille et Vilaine sur la question

Rappelons que les Français sont les plus gros consommateurs de cannabis en Europe,

et que les Bretons, sont les mauvais élèves en la matière : ils consomment en général plus que la moyenne nationale : en 2017, presque 1 breton sur 2 y aurait déjà gouté dès l'âge 17 ans, selon l'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies



