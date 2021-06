Laurent JACOBELLI (RN) "Oui, la région Grand Est a un pouvoir de sécurité"

Il était de passage à Metz mercredi 26 mai 2021, notamment pour parler "sécurité".

Parmi ses propositions : un budget annuel de 150M€ pour un "pacte régional de sécurité", et un vice-président dédié.

La création d'une brigade régionale pour la sécurité dans les transports et aux abords des lycées.

Suppression des aides de la région "aux familles de délinquants".

S'opposer aux "relocalisations de migrants".

Aider les maires ruraux à améliorer la sécurité.

Supprimer toute subvention aux "associations communautaristes ou pro-migrants".

Mettre à disposition des femmes victimes de violences conjugales des "appartements sécurisés".

Et enfin, instaurer un "chèque sécurité de 200€ pour aider les foyers à s'équiper d'une alarme contre les cambriolages...

3 questions à Laurent JACOBELLI, tête de liste du Rassemblement National pour les régionales en Grand-Est.