Laurent Roubin /// FBF & Caisse d'Epargne Hauts de France

Laurent Roubin est à la fois le président du directoire de la Caisse d'épargne Hauts de France et de la FBF pour la région. Au tout début du confinement le Premier ministre a indiqué que les agences bancaires étaient des commerces essentiels et devaient donc rester ouvertes. Après maintenant plus d’un mois et demi de confinement, Laurent Roubin, revient sur la situation.