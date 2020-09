Lavoisier est célèbre comme père de la chimie moderne , mais bien des aspects interessants de sa vie sont totalement méconnus ; et dans cette nouvelle émission , c'est l'historienne Chantal Ranchon qui va nous les faire découvrir.

Passionné de météorologie , Lavoisier fut aussi géologue et surtout un homme novateur par ses idées que l'on pourrait qualifier de sociales puisqu'il eut l'idée d'assurance viellesse et d'éducation nationale .



