Le 11-12h30 en Auvergne du lundi 8 juin

Aujourd'hui on prend un bain de forêt avec Natalène Morel, on écoute le choix musical de Vichy culture, le témoignage du créateur du théâtre du Valet de cœur à Clermont, on parle de l'assouplissement des possibilités de visite en EHPAD avec la directrice des résidences St Dominique et une escapade au Rocher St Michel d'Aiguilhe.