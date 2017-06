C 'est à Planfoy que s'est ouvert un magasin ''paysans'' , des producteurs locaux proposent leurs produits en circuit court, viandes, légumes etc... Vincent Berthet a rencontré deux de ces producteurs jean Fournel et Virginie Jourjon.

441 Route de Bourg Argental

42660 Planfoy

[Téléphone] 047793385

Plus d'infos sur: http://www.magasin-de-producteurs.fr