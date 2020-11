Le 18-19 en région • Lundi 9 Novembre 2020

Au sommaire de ce numéro :



- La chronique actu : Plus de tour pour le Crédit Mutuel à Strasbourg

- Le grand invité : Gérard Janus et la sortie du livre 'La demeure du silence'

- Focus : La Fondation Abbé Pierre Metz mobilisée durant le second reconfinement

- Le reportage feuilleton : Feuilleton 1/4 - Rhumerie la Plantation à Nancy