Le 18-19 en région • mercredi 13 novembre

Le 18-19 en région, présenté par Bénédicte Bossard



Au sommaire de ce numéro :



- Le reportage-feuilleton : Le centre spirituel diocésain de Nancy

- La chronique ciné : Les sorties de la semaine

- Le grand invité : 'Violences politiques et traumatismes' : la prévention des actes terroristes

- Le 3 questions à : Caroline Gaillet et l'économie sociale et solidaire en Meurthe et Moselle