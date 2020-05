Le 18-19 en région • Vendredi 29 Mai 2020

Au sommaire de ce numéro :



- La chronique Sciences : SARS-CoV-2 et environnement

- Le grand invité : Comment la recherche d'emploi a été vécue pendant le confinement et comment l'est-elle aujourd'hui ? Avec l'association Solidarités nouvelles face au chômage dans le Secteur de Nancy.

- La chronique Spi : Et si l’évêque était une femme??

- Focus : Reprise des messes en Moselle pour la Pentecôte, et mesures sanitaires Covid 19