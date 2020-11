Le 18/19 du 17 Novembre 2020 (Partie 1)

Jean-Luc Kockler, un nouvel album en 2021, Philippe Brunella et Jules Simoutre.



Un chanteur Thionvillois après le journal régional présenté par Sébastien Souici qui a sollicité des dons pour financer son prochain album c'est Jean-Luc Kockler. Chantal de la Touanne a rencontré Jules Simoutre un artisan messin qui taille le bois pour en faire des stylos. Pour commencer et ce sera le cas toute cette semaine dans le 18/19, nous avons le plaisir d'accueillir des invités que nous avons souvent retrouvés dans les émissions de Jerico, rcf et avant. Il s'agit de Philippe Brunella, directeur du Musée de la Cour d'Or à Metz.