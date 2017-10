Le 18h30 : Journal de la Vendée - Le 20 Octobre 2017 à 18h30

● A la une de l’actualité ce soir, un petit groupe de chrétiens de Vendée se réjouit du départ de Mgr Castet et du Père Lautram.

● Plus réjouissant les 25 ans de votre radio préférée. Un anniversaire qui se fêtera demain à part de 20h30 à l’ICES lors d’une grande soirée où tous les auditeurs sont conviés.

● Et enfin la Vendée a un nouveau directeur de la sécurité publique. LE commissaire de police Laurent Dufour succède au commissaire Christophe Poras.