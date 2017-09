Le 18h30 : Journal de la Vendée - Le 21 Septembre 2017 à 18h30

● A la une de l’actualité vendéenne ce soir, le SYDEV est en passe d’obtenir une subvention de 1,6 millions d’euros. Une coquette somme afin d’inciter les transporteurs à s’équiper de camions roulant au gaz naturel.

● Dans l’affaire opposant 2 sociétés d’installation de panneaux photovoltaïques à l’Udogec de Vendée, la justice a parlé. Les organismes de gestion des établissements privés ont été mis hors de cause.

● Et puis dans ce journal, nous vous emmènerons au Centre hospitalier de la Roche sur Yon pour y découvrir le nouvel accélérateur de particules. La promesse de soigner plus efficacement et plus rapidement les cancers de demain.