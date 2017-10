Le 18h30 : Journal de la Vendée - Le 24 Octobre 2017 à 18h30

● A la une de l‘actualité vendéenne ce soir, un nouveau bras de fer entre la FCPE et l’inspection académique. En cause : un tract appelant à manifester contre des expulsions de familles en situation irrégulière dans le pays et qui n’a pas pu être distribué dans certaines écoles.

● Nos agriculteurs vont-ils devoir se passer de glyphosate ? Les députés européens votent demain le prolongement ou l’interdiction d’utiliser pour les agriculteurs ce pesticide. Vous entendrez le point de vue d’un agriculteur vendéen.

● Et enfin, le Département, l’Agence régionale de santé et l’association Handi-Espoir ont signé pour 5 ans un nouveau partenariat. Le but : améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap sur notre département.