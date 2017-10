Le 18h30 : Journal de la Vendée - Le 25 Octobre 2017 à 18h30

● A la une de l‘actualité vendéenne ce soir, les maires et les bailleurs sociaux en colère face à la prochaine loi de finances 2018 qui risquerait de leur réduire leur capacité d’investissement.

● L’ancienne laiterie de Mareuil sur Lay n’est plus une friche industrielle. L’activité a été relancée par la coopérative laitière Terra Lacta qui y a installé sa filiale agrofourniture.

● Deux mois après l’ouragan IRMA qui a balayé Saint Barthélemy et Saint Martin, les employés d’Orange remettent en route le réseau internet et téléphone. Témoignage de l’un d’entre eux, un vendéen, qui en revient.