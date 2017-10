Le 18h30 : Journal de la Vendée - Le 26 Octobre 2017 à 18h30

● A la une de l’actualité ce soir, la pénurie de beurre qui touche aussi la Vendée… Mais selon les agriculteurs de la FDSEA les grandes surfaces sont encore et toujours les responsables de cette pénurie.

● Les policiers vendéens au bord du craquage… De plus en plus de burn-out dans le commissariat à cause du manque d’effectif. Les policiers vendéens demandent des embauches pour les soulager. Si non, ils menacent de se mettre en grève.

● Le sénateur vendéen Bruno Retailleau écrit au président de la République pour lui "suggérer" d’organiser un hommage à Georges Clemenceau. Hommage qui pourrait avoir lieu à Mouchamps, en Vendée.