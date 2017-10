Le 18h30 : Journal de la Vendée - Le 30 Octobre 2017 à 18h30

● A la une de ce journal de la Vendée, nous nous intéresserons à la fête d’Halloween qui sera fêté par de nombreux enfants vendéens demain 31 ocotbre. Avec l’exorciste diocésain, nous verrons que pour les chrétiens, cet évènement commercial n’est pas si anodin et inoffensif que cela.

● Et puis le saviez-vous ? l’amende de 17 euros pour stationnement génant ou défaut de paiement : c’est terminé. Dès le mois de janvier, un nouveau système de contravention sera mis en place, nous vous expliquerons comment ça marche.

● et enfin la première station-service au bio gaz, issu des effluents d’élevage a été inauguré vendredi à Mortagne sur Sèvre.