Le 18h30 : Journal de la Vendée - le 5 juillet 2017 à 18h30

● A la une de l‘actualité ce soir, le décès de Louis Soubeyran dimanche dernier à l’âge de 94 ans. Il était l’un des trois derniers déportés survivants de Vendée.

● Le barrage de la Gachère restauré a été inauguré lundi. Plus de 3 millions d’euros ont été investis pour redonner à l’ouvrage son rôle de régulation et de protection pour les habitants.

● Et enfin, la saison culturelle estivale des sites culturels départementaux a débuté. Cette année, le département s’associe aux commémorations des 700 ans de notre diocèse avec 3 évènements d’ampleur.