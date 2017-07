Le 1er tronçon des boucles vertes vient d'être inauguré

L'ancienne voie de chemin de fer n'est plus. Après deux ans de travaux, il est désormais possible de relier Angers à Montreuil-Juigné par un tronçon aménagé exclusivement pour les déplacements doux. 9km totalement sécurisé pour les vélos et piétons. Selon le sénateur-maire Christophe Béchu, l'enjeu est également et surtout environnemental et touristique.