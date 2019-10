Le 25 octobre, c'est la journée mondiale des pâtes !

Du penne aux tagliatelles en passant par le ravioli ou les fusilli, on peut manger les pâtes à toutes les sauces comme le souligne William Sarazin, chef chez Popote et Papilles au Mans.

Les pâtes constituent une base de notre alimentation, c'est même l'aliment le plus consommé en France devant le riz et le pain.

Indissociable de l'image de l'étudiant et de ses premiers pas en cuisine ou du repas du dimanche soir simple et rapide, les pâtes se déclinent pourtant de plusieurs manière.

Les pâtes se présentent en entrée, en plat salé, mais également en dessert en s'accordant avec les ingrédients sucrés. Vous pouvez également jouer sur les différentes sortes de pâtes afin d'exprimer votre créativité.

Bref, avec autant de variétés et de possibilités devant nous, plus d'excuses pour tenter de nouvelles recettes même si les spaghetti bolognaise ou pâtes carbonara restent des indémodables.

William Sarazin, chef cuisinier et gérant du restaurant Popote & Papilles au Mans donne quelques idées de recettes qu'il propose à la carte.

Le restaurant est quant à lui ouvert du mardi au samedi, de 12h à 22h30 et il est conseillé de réserver.