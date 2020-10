Le 25e Salon à l'Envers à Thionville 2020

Le 18/19 s'est installé sous le chapiteau installé Place de la Liberté à Thionville à l'occasion du 25e Salon à l'Envers initié par Entreprendre en Lorraine Nord.

"Le rendez-vous des affaires sans rendez-vous qui permet à des donneurs d'ordres de rencontrer le tissu des TPE et PME.

Nous serons en compagnie de Jean-Pierre George président d'Entreprendre en Lorraine Nord, Anne Ribeyrol-Flesch, Florence Christmann, Edouard Colnot, Xavier Schuster, Walter Giust et Roger Cayzelle. Nous entendrons également Alain Griset, ministre délégué aux petites et moyennes entreprises qui a inauguré le salon ce jeudi matin.