Le 27 mai est la journÃ©e nationale de la RÃ©sistance

Une journée pour se souvenir

Depuis 2014, le Parlement a fait du 27 mai une Journée nationale. Celà renvoie au 27 mai 1943 lorsque s’est tenu à Paris la première réunion du CNR, le Conseil national de la Résistance instauré par Jean Moulin. L'objectif était d'unifier les divers mouvements de Résistance et coordonner leurs actions, mais aussi de dépasser le cloisonnement de ces mouvements souvent désorganisés.

Après la Libération, le programme d'action de la Résistance, connu sous le nom de « jours heureux », conduit à la mise en œuvre de réformes économiques, sociales et politiques qui ont prévalu jusqu’à ces dernières années. Cette journée est l'occasion d'une réflexion, d'un rappel. Un rappel surtout destiné aux jeunes générations, afin de leur rappeler l'engagement des hommes et des femmes de la Résistance.

Une conférence se déroulera demain à Bourges pour rappeler les valeurs sociales et politiques de la Résistance. Nos invité Jean-Claude Sandrier, président de l’association des amis du Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher et Jean-Claude Bonin, sonsecrétaire et professeur d'histoire se sont entrenus à ce sujet avec Anne-Charlotte de Becdelièvre de RCF en Berry.



"C'est particulièrement important d'avoir obtenu la reconnaissance de cette journée" - Jean-Claude Sandrier

"En pleine occupation, en plein centre de Paris, la première réunion du CNR". Jean-Claude Bonin explique que lors de cette réunion étaient représentés tous les courants de la Résistance, mais aussi les syndicats et les partis politiques qui s'étaient engagés dans ce combat contre l'occupant. De Gaulle dira après cette réunion "Avant il y avait des résistances, maintenant il y a La Résistance."

"Le programme du CNR a été pensé pour la libération mais aussi pour la reconstruction de la France". Jean-Claude Sandrier décrit le programme comme "particulièrement audacieux" et même "révolutionnaire" en matières de liberté, mais aussi en matière sociale et économique. La justification de cette journée demandée depuis des années par les associations d'ancien Résistants vient surtout d'une volonté "d'expliquer"

Il y a beaucoup de musées de la Résistance en France. Les plus connus traitent surtout de résistance militaire, comme c'est le cas de celui du Vercors, mais Jean-Claude Bonin tient à ajouter que la Résitance fut "beaucoup d'autres choses". Le département du Cher était particulièrement concerné, la ligne de démarcation coupait son territoire sur 130 kilomètres. Le département a connu des rafles effectuées par la gendarmerie.