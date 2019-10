Le 5ème marathon de Bordeaux Métropole c'est demain

Il devait avoir lieu, comme d'habitude, en avril, mais a été reporté pour cause de manifestation des gilets jaunes, le marathon de Bordeaux métropole, c'est donc ce samedi. Plus de 17 000 personnes vont chausser leurs baskets et s’aligner sur la ligne de départ.

Le Marathon de Bordeaux c'est trois courses : le marathon de 42,195 km, le semi-marathon 21,097 km ou le relais marathon et ses quatre tracés pour les équipes. C'est le seul marathon en France à se dérouler, de nuit.

Laurent Baudinet est le Président du stade bordelais, organisateur de l’événement >>>>

Le top départ du marathon de Bdx métropole c'est à 20h demain place de la bourse.