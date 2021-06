Le 7ème Festival de cinéma & musique de film de La Baule débute mercredi

C'est le premier grand festival de cinéma de l'été...

La 7ème édition du Festival de cinéma et musique de film de La Baule aura lieu du 23 au 27 juin.

Elle rendra hommage cette année au compositeur Philippe Sarde, pour ses 50 ans de carrière.

Au programme également : des projections de longs et courts-métrages en avant première ou inédits en présence des équipes de films, des rencontres et master-class, des expositions et animations.

Les détails sur cette 7ème édition avec Sam Bobino, le co-créateur du Festival au micro d'Antony Torzec.