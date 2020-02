Le baromètre des villes cyclables

Un nombre considérable qui montre déjà l’appétence, l’intérêt, de plus en plus important des Français pour pratiquer le vélo au quotidien.

Les communes sont classés sur une échelle de A+ à G, allant de “climat vélo excellent” à “climat vélo très défavorable”, et cette note est la synthèse de 26 questions liées à la pratique du vélo en ville : pistes ou bandes cyclables, confort, sécurité…etc.

Seule une commune a décroché la note climat Excellent : c'est Saint-Lunaire, en Bretagne Nord, 2350 habitants.

Cette belle note s'explique parce que la politique cyclable s’y développe depuis longtemps, sans coupure, depuis 2002 on y construit des pistes cyclables, c’est à dire des voies cyclables séparés du trafic automobile.

La commune se traverse ainsi du Nord au Sud et d’Est en Ouest en toute sécurité, y compris devant les écoles. Saint Lunaire a aussi supprimé des places de parking pour y mettre plus de 500 places pour bicyclette, près des commerces, des écoles et au plus près des plages.

Saint Lunaire est une référence qui illustre bien comment la volonté politique affirmée des élus réussi à promouvoir le vélo comme mode de déplacement au quotidien

En Pays de la Loire deux villes, Nantes et Angers, sont montés sur le podium par le nombre important de réponses. On ne compte toutefois qu’une seule note B, climat Favorable, et c’est la ville de La Flèche avec des aménagements cyclables de plus en plus présents.

En Maine et Loire, 5 communes ont eu suffisamment de réponses pour être classé : Angers, Saumur, Cholet, Les Ponts de Cé et Trélazé.

Trélazé et Cholet ont une note climat « défavorable » , Saumur « plutôt défavorable », et Les Ponts de Cé et Angers la note D, « moyennement favorable » .

A Angers, après une politique très volontariste entre 2008 et 2011 avec l’arrivée de la première ligne de tramway, la dynamique d’aménagement cyclable et de réduction de la place de la voiture - cela va ensemble - s’est relâchée et l’appréciation des angevins entre les deux classements est stable, comme si l’opinion des cyclistes était en inertie depuis le triplement des aménagements cyclables opérés dans la 1ère période. Il y a cependant et heureusement de nouveaux aménagements comme des bandes cyclables sur les boulevard Sud ou sur le pont de la Haute Chaine, mais il demeure toujours des discontinuités, des manques de pistes cyclables (séparés) et par ailleurs ce tassement peut aussi être attribué aux conséquences du chantier de la 2ème ligne de tramway où les cyclistes ne sont pas soignés.

L’intérêt du Baromètre Parlons-vélo de la Fub c’est que les élus et futurs élus sachent qu’il leur faut oeuvrer pour de meilleures conditions et c’est l’objectif du palmarès. La société civile est demandeuse, et les élus, qu’ils se déplacent ou non à vélo (mais c’est mieux quand ils le font comme à Grenoble par exemple) doivent y répondre en quantité et qualité. La demande va se faire plus pressante également à la campagne, en zone rurale où les nouveaux cyclistes souhaitent également des pistes cyclables pour leur trajet entre deux communes. Les futurs élus des intercommunalités devront s’y atteler.